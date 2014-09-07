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سفير مصر بفلسطين يؤكد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في قطاع الاتصالات

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سفير مصر بفلسطين يؤكد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في قطاع الاتصالات سفير مصر بفلسطين يؤكد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في قطاع الاتصالات

وائل نصر الدين عطية سفير لدى دولة فلسطين

أكد وائل نصر الدين عطية سفير مصر لدى دولة فلسطين على أهمية العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر ودولة فلسطين وضرورة تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات ، بما يضمن دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين والمساعدة على تطويره بما يخدم الشعب الفلسطيني وقضيته.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني علام موسى قد التقى اليوم ” الاحد ” بالسفير المصرى لدى دولة فلسطين في مقر الوزارة برام الله ،

وقد أطلع موسى السفير المصري على آخر المستجدات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في فلسطين ، مشيرا إلى المعوقات الإسرائيلية التي تحول دون تطور وتقدم هذا القطاع وخاصة فيما يتعلق بالترددات والأجهزة والمعدات وتطوير الشبكات والعمل في مناطق (ج) وحرية عمل الشركات في قطاع غزة.

وقال الوزير الفلسطيني إن إسرائيل تسعى لإتاحة المجال لشركاتها للعمل في الأراضي الفلسطينية من دون منافسة ، حيث أن أهدافها اقتصادية بذريعة سياسية وأمنية.. مضيفا أن وزارة الاتصالات تسعى لفتح قنوات اتصال مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية ، باعتبارها تمتلك خبرات واسعة.

واعرب موسى عن أمله في التوصل إلى اتفاقيات تعاون تمكن الطواقم الفنية الفلسطينية من الاستفادة وتعزيز قدراتها من خلال الخبرات الفنية المصرية.

 

أ ش أ

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