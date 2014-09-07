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ضم مساجد الجمعية الشرعية للأوقاف لعدم التزام الخطباء بشروط خطبة الجمعة

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ضم مساجد الجمعية الشرعية للأوقاف لعدم التزام الخطباء بشروط خطبة الجمعة ضم مساجد الجمعية الشرعية للأوقاف لعدم التزام الخطباء بشروط خطبة الجمعة

محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف

قرر وزير الأوقاف  د.محمد مختار جمعة،ضم مساجد الجمعية الشرعية للوزارة خاصة بعد واقعة إفتاء أحد خطباء مساجد الجمعية الجمعة الماضية بأن شراء شهادات الاستثمار في مشروع قناة السويس الجديدة حرام و ربا .

ووصف جمعة الخطيب بأنه غير متخصص، مشيرا إلى ان الجمعية وإن وفت شكلا بالالتزام بموضوع الخطبة الموحد فإنها على أرض الواقع ليست جادة في ضبط خطبائها ضبطًا كاملاً.

كان وزير الأوقاف قد أكد أن شراء صندوقي العاملين بالأزهر والأوقاف، شهادات استثمار في مشروع قناة السويس بـ650 مليون جنيه، إنما هو بيان وفتوى علمية وتطبيقية لحل هذه الشهادات، باعتبار ذلك مشروعاً قومياً يعود نفعه على الوطن كله، ويتجاوزه إلى ما فيه مصلحة الإنسانية.

 

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