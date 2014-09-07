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برلماني عراقي : التصويت على الحكومة الجديدة بالبرلمان غدا

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برلماني عراقي : التصويت على الحكومة الجديدة بالبرلمان غدا برلماني عراقي : التصويت على الحكومة الجديدة بالبرلمان غدا

ارشيفية

أعلنت كتلة الآحرار المنضم للتحالف الوطني العراقى أن التشكيل الوزاري الجديد سيعرض غدا على أعضاء مجلس النواب في جلسته الإعتيادية للاطلاع والتصويت عليها.

و نفى النائب عن الاحرار طارق الخيكاني – في تصريح اليوم نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي ( واع ) اليوم الأحد – الأنباء التي تردد ت عبر بعض وسائل الإعلام بشأن فشل رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بتشكيل المقبلة ، قائلا أنه عاري تماما عن الصحة بدليل أن جميع المفاوضات بين القوى السياسية إيجابية.

يذكر أن مصدر من مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف ، أكد أن العبادي سيشكل حكومته في الوقت المحدد، ولن يقبل بأي شروط غير دستورية .

يشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم أكد على ضرورة تقديم التنازلات المتبادلة وإبداء المرونة ضمن سقف الدستور والقانون والإسراع بتشكيل الحكومة وعدم انتظار الساعات الأخيرة من المدة القانونية وما تحملها من مفاجآت وضغوط للحصول على المزيد من المكاسب من دون وجه حق .

 

أ ش أ

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