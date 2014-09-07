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جمالياً: شيرين تقع في فخ التقليد في كليبها الأخير

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جمالياً: شيرين تقع في فخ التقليد في كليبها الأخير جمالياً: شيرين تقع في فخ التقليد في كليبها الأخير

الأحد 07-09-2014 16:15

ظهرت عبد الوهاب بإطلالات متنوّعة من حيث المكياج وتسريحات الشعر في الكليب الأخير "و مين إختار". وقد لاحظنا الفرق الكبير بين الإطلالة في الكليب السابق "كلّي ملكك"، بحيث اعتمدت المكياج الرومانسي، في حين أنّ الاطلالات الحالية كانت متنوّعة، بفضل المكياجات المختلفة، وإن بقي التقليد سيّد الموقف.

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إذا تناولنا الإطلالة الأولى، نلحظ أنّ شيرين عبد الوهاب اعتمدت المكياج القوي والجريء؛ فاستخدمت آخر صيحات المكياج في وضع الظلال، لا على الجفن العلوي فقط، بل على السفليّ أيضاً، متّبعة طريقة التربيت. وطغت الألوان الداكنة من الأي لاينر الأسود الموضوع بشكل دخاني على الظلال البنيّ، الذي يتدرّج من الداكن إلى الفاتح، نحو الزاوية الخارجية للعين، إضافة إلى الظلال الأبيض، تحت الحاجب. تشتهر كلّ من بيونسيه وجينيفر لوبيز بهذا المكياج، لما له من قدرة على إعطاء الإطلالة قوة أكثر وجرأة.


بالانتقال إلى المكياج الثاني، يتّضح اللوك الملكيّ مع مكياج شبيه بمكياج "غريس كيلي"، حيث بدت شيرين من دون مكياج، واكتفت بوجه مشرق، مع القليل من الظلال الذهبي وأحمر الشفاه اللامع.
تتعاون شيرين عبد الوهاب مع خبيرة التجميل هالة عجم، التي أصبحت تدرك كيفيّة إبراز جمال شيرين الطبيعيّ، بفضل خبرتها الطويلة مع النجمات. لكنّ هالة تؤكد أنها حاولت في الكليب الأخير أن تجعل شيرين تشبه نجمات هوليود، إذ قالت: "خلال التصوير، اعتمدنا عدّة لوكات. اللّوك الأوّل، وهو المظهر النقيّ والصافي شبيه بلوك غريس كلي، أمّا المظهر الثّاني فهو شبيه بلوك جنيفير لوبيز وبيونسيه، أي اللّوك الجريء والصّارخ. "
بعد التنوع اللافت في كليب واحد، هل تؤيدين تقليد النجمات العرب للنجمات الأجنبيّات في المكياج؟ وبأي اطلالة تجدين شيرين أجمل؟

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