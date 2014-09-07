«أبومازن»: لن نقبل إلا بسلطة واحدة ونظام واحد

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إنه يجب أن يكون هناك سلطة واحدة ونظام واحد، و:«لن نقبل أن يستمر الوضع مع حركة «حماس» كما هو الآن وبهذا الشكل».

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن عباس، قوله:«لن نقبل أن يستمر الوضع كما هو، ولن نقبل أن يكون بيننا وبينهم (حماس) شراكة إذا استمر وضعهم في غزة بهذا الشكل، فهناك حكومة ظل مكونة من 27 وكيل وزارة هي التي تقود البلد، وحكومة الوفاق الوطني لا تستطيع أن تفعل شيئا على أرض الواقع».

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تبذل كافة الجهود من أجل التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والعمل على توفير كافة أشكال المساعدات بشكل عاجل.