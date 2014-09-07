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غريب يوضح.. لماذا شارك شوقي السعيد وغاب صبري رحيل أمام السنغال؟

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غريب يوضح.. لماذا شارك شوقي السعيد وغاب صبري رحيل أمام السنغال؟ غريب يوضح.. لماذا شارك شوقي السعيد وغاب صبري رحيل أمام السنغال؟

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب عن أسباب عدم اعتماده على صبري رحيل ظهير أيسر الأهلي في مباراة السنغال، التي انتهت بخسارة "الفراعنة" 0-2.

وأوضح غريب: "صبري رحيل انضم للمنتخب لأول مرة، وكان مخططًا أن يكون محمد عبد الشافي رقم واحد في الجبهة اليسرى، ولكن إصابته حالت دون ذلك".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "أشركت أحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر، لأنه سبق أن أجاد مهام هذا الدور، في المباراة الودية أمام البوسنة".

وتابع: "الفارق بين صبري رحيل، وشوقي السعيد، أن الأخير انضم للمنتخب أكثر من مرة هذا العام، وشارك في جزء من المباريات الودية أمام تشيلي".

ويحاول منتخب مصر تدارك موقفه في المجموعة الأولى، عندما يستضيف شقيقه التونسي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية.

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