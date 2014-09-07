ننشر نص قانون حملة «مين بيحب مصر» للمجالس المحلية المؤقتة

انتهت لجنة المحليات بحملة «مين بيحب مصر» من وضع نص قانون المجالس المحلية المؤقتة المقترح، بعد الإطلاع على مواد الدستور وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته.

وجاء نص اللائحة المقترحة :

المادة الأولى:

> تشكل في كل محافظة مجلس شعبي محلي مؤقت يتحدد عدد أعضائه طبقا لعدد سكان كل محافظة بواقع عضو لكل عشرة الاف نسمة أو كسرها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضواً

> المادة الثانية :

> تشكل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة المشار إليها بالمادة السابقة من جميع فئات المجتمع

> المادة الثالثة:

> يكون اختيار اعضاء المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بالمحافظات من خلال لجنة تشكل من اساتذة الادارة المحلية والشخصيات العامة والمستشارين السابقين بشرط عدم انتماءهم لاي حزب سياسي ومعهود لهم بالنزاهه والسمعة الحسنة:

> المادة الرابعه :

> في جميع الأحوال يراعي تسكين جميع الاعضاء علي مستوي المحافظات او المركز او المدن او الاحياء او القري طبقا لمحل اقامتهم .

> المادة الخامسة :

> يتم في أول اجتماع للمجلس الشعبي المحلي المؤقت انتخاب رئيس ووكيل من بين أعضائه.

> المادة السادسة :

> يتولى المجلس الشعبي المحلي المؤقت اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والمنصوص عليها بقانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاتة ولائحته التنفيذية .

> المادة السابعة :

> يصدر وزير التنمية المحلية قراراً بمواعيد فتح وغلق باب التقدم لعضوية المجالس الشعبية المحلية المؤقتة.

> المادة الثامنة:

> تُشكل في كل محافظة لجنة خاصة مكونة من اساتذة الادارة المحلية والشخصيات العامة والقضاة السابقين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة أحد اكبر الاعضاء عمرا حيث تختص بما يلي:

> 1- تلقي طلبات المتقدمين لعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت علي مستوي جميع وحدات الادارة المحلية علي مستوي المحافظات و المراكز و المدن و الاحياء و القري خلال الفترة المحددة للتقديم وقيدها في سجل خاص.

> 2- فحص طلبات المتقدمين والمستندات المؤيدة لذلك.

> 3-يكون اختيار الاعضاء بناء علي المؤهل والخبرة والصفة الوظيفية والمهارات وخطط التطوير في شتي المجالات والخبرات السابقة

> 4- بعد اختيار أعضاء المجلس الشعبي المحلي المؤقت تعرض نتيجته على المحافظ المختص لاعتمادها موقعة من رئيس وأعضاء اللجنة .

> المادة التاسعة :

> تقدم طلبات الالتحاق بعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت بالمحافظة على النموذج المعد لذلك ويشترط فيمن يتقدم الأتي:

> 1) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ومن ابوين مصريين .

> 2) أن لا تقل السن عن 21 سنة ميلادية.

> 4) أن يكون من المقيمين بنطاق المحافظة بالنسبة للمتقدمين مركزياً لعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت بها وأن يكون مقيماً في المركز أو المدينة أو الحي او القرية الذي يرغب في تمثيله.

> 5) أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي على الأقل.

> 6) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها أو حاصلاً على شهادة تأجيل .

> 7) ألا يكون قد صدره ضده حكم جنائي او احكام مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائي.

> 8) ألا يكون من بين العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمات بها.

> 9) أن يتقدم بطلب واحد فقط على مستوى الجمهورية.

> المادة العاشرة :

> على المحافظ المختص رفع نتيجة الاختيار معتمدة من وزير التنمية المحلية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لاصدار القرار اللازم لتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بكل محافظة.

> المادة الحادية عشر :

> ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية

يذكر أن حملة «مين بيحب مصر» تهدف إلي القضاء علي ظاهرة سكان القبور والقضاء علي ظاهرة العشوائيات في مصر وحل مشاكل الشباب وخلق فرص عمل جديدة من خلال وضع مشروعات جادة وتنشيط السياحة ، وتضم الحملة فى عضويتها عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين مثل: «السفيرة مني عمر أمين المجلس القومى للمراة، الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق، اللواء عبد المنعم سعيد قائد الجيش الثاني ورئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة ومحافظ البحر الأحمر سابقًا، الدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق ومحافظ القاهرة الأسبق، الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب سابقًا، الفنان حسن يوسف، الفنانة هالة فاخر، الفنان إيمان البحر درويش، الفنانة ميرنا وليد، الروائى نبيل فاروق.