حزب الحركة الوطنية :يشكل لجنة لتقديم حل لمشكلة الكهرباء

قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، الذى يترأسه الفريق أحمد شفيق، إن الحزب شكل لجنة من الاستشاريين أعدت مذكرة بأسباب مشاكل الكهرباء فى مصر ووضع حلول لها بصورة عاجلة.

وأضاف قدرى – فى تصريح صحفى له اليوم الأحد – إن المذكرة سيتم إرسالها لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وتتضمن حلولا تقنية وإعادة هيكلة بعض القطاعات، بالإضافة إلى إنشاء وزارة للطاقة تضم البترول والكهرباء بهدف تجويد الخدمة.

وعلى صعيد آخر أكد الدكتور صفوت النحاس، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن ائتلاف الجبهة المصرية فى مرحلة إعداد القوائم الانتخابية، وكذلك المرشحين على المقاعد الفردية، لافتا النظر إلى أن كل حزب من الأحزاب المشاركة فى الجبهة قدم قائمة بالأسماء التى يرغب فى ترشيحها للبرلمان المقبل، وسيتم عرضها على لجنه الانتخابات مصحوبة بالسيرة الذاتية لكل مرشح على حدة، بحيث نصل فى النهاية لأفضل الأسماء وأحسنها لخوض الانتخابات تحت اسم الجبهة.

وأضاف النحاس – فى بيان صحفى له اليوم الأحد – نركز على معايير النزاهة والشعبية والخبرة السياسية وطهارة اليد والذمة فى المرشحين لمجلس النواب، لأن الجبهة تسعى لحصد الأغلبية النيابية فى مجلس النواب المقبل، مشددا على أننا نراهن على المواطن ، ونعكف على إعداد برنامج انتخابى سوف نطرحه للناخبين يركز على محاور هامة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بهموم ومشاكل المواطن الحياتية ، وتضمن تنفيذ مشروعات قومية وتدعم المشروعات الحالية وتنقل الدولة نقلة نوعية وحضارية ، يمكن أن يشعر بها المواطن فى وقت قريب وقصير.

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