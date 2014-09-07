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روبي تنفي: لم أتحدث في تفاصيل زواجي لأي صحيفة وما نشر فبركة

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روبي

روبي

أكدت الفنانة روبي في تصريح لمجلة “لها” اللبنانية ما تم تداوله مؤخراً على العديد من المواقع الإلكترونية؛ من تصريحات على لسانها تخص زواجها، وقالت إنها لم تتحدث لأي صحيفة عربية نهائياً، وأن ما تم نشره وتداولته بعض المواقع من تفاصيل عن زواجها وشخصية زوجها غير صحيح.

وأضافت: “لم أجرِ أي حوارات صحافية، ومندهشة من نشر تفاصيل على لساني دون أن أدلي بها”.

وكانت إحدى الصحف الخليجية قد نشرت خبرا تتحدث فيه روبي عن زوجها وشخصيته وأنه مصري حامل للجنسية الأمريكية وهو ما نفته روبي في تصريحاتها مؤكدة أن ما نشر هو فبركة صحفية وأنها لم تتحدث مع أي أحد بهذا الشأن، لأن حياتها الشخصية تخصها وحدها.

تصريح روبي لمجلة لها

تصريح روبي لمجلة لها

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