ليبيا تطرد الملحق العسكري السوداني على خلفية تورط الخرطوم في دعم الأخوان

طالبت الحكومة المؤقتة الملحق العسكري السوداني في طرابلس بمغادرة البلاد، في أعقاب اتهامات من قيادات عسكرية أكدت تورط الخرطوم في دعم فصائل عسكرية متحاربة في البلاد.

وقال بيان للحكومة الموقتة، ليل السبت، «إن طائرة نقل عسكرية سودانية متجهة إلى مطار معيتيقة الخاضع لسيطرة جماعات مسلحة دخلت مجالها الجوي».

ونوه البيان الذي نشرته بوابة الوسط الليبية إلى أن هذا العمل من جانب دولة السودان يخرق سيادة دولة ليبيا، ويشكل تدخلاً في شؤونها.

وأضاف أن ليبيا طلبت – ردًا على ذلك- من الملحق العسكري السوداني مغادرة البلاد، واعتبرته شخصًا غير مرغوب فيه.

يأتي هذا التطور بعد ساعات من نفي الجيش السوداني دعمه العسكري أيًّا من الفصائل المتناحرة في ليبيا، كما نفى رئيس المجلس العسكري في مدينة الكفرة وآمر القوات الليبية – السودانية المشتركة العقيد سليمان حامد، هبوط طائرة شحن سودانية تحمل أسلحة في قاعدة معيتيقة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن سليمان قوله: «إن الشحنة كانت عبارة عن إمدادات عسكرية ولوجيستية للقوة المشتركة من الجيش الوطني التي يترأسها والمكلفة التمركز في نقطتي السارة والعوينات».

وأشار إلى أن هذه النقاط تعتبر عسكرية يتمركز فيها الجيش الوطني لحماية الحدود، مؤكدًا «تفريغ الشحنة أمام مرأى بعض الضباط العسكريين ومشايخ وأعيان وأمراء الكتائب في مدينة الكفرة لتفنيد أية إشاعات بهذا الخصوص».

ونفى الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد، في تصريح إلى «شبكة الشروق»، السبت، أن تكون الطائرة تحمل أية مساعدات عسكرية للجماعات المسلحة في ليبيا.

وأشار سعد إلى أن قائد القوات المشتركة السودانية – الليبية العقيد الليبي سليمان حامد، صحَّح المعلومة في حينها في دولة ليبيا.

وذكر سعد أن محادثات قائد الطائرة مع برج مراقبة المطار، تؤكد الهدف الحقيقي لهبوط الطائرة في مدينة الكفرة الليبية.

تأتي تلك التصريحات بعد تجديد مسؤولين ليبيين اتهاماتهم للسودان بتقديم دعم عسكري للمجموعات المسلحة المتقاتلة، وأكد الرائد محمد حجازي الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أن التحقيقات تُجرى حول هبوط طائرة مُحمَّلة بالأسلحة قادمة من السودان في مطار معيتيقة، مردفًا: «ليست هذه أول مرة، لكن الحادثة الأخيرة في طور التحقيق والاستدلال، هناك حربٌ مخابراتية خرجت من تحت عباءة الإخوان».

وقال حجازي لـ «سكاي نيوز عربية» إن مخابرات دول مؤيدة للإخوان تورطت بتمويل مجموعات مسلحة.

تزامن ذلك مع أنباء عن استقبال الخرطوم نوري أبوسهمين رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته الشرعية.

ونقلت صحيفة «العرب اليوم» اللندنية، السبت، عن آمر سلاح الجو في الجيش الوطني الليبي العميد الركن صقر الجروشي، تحذيره من «مخطط جهنمي»، يشارك فيه السودان بالأفراد والسلاح، يستهدف تمكين جماعة الإخوان والمجموعات التكفيرية الموالية لها من السيطرة على مدينة بنغازي شرق ليبيا».

وكانت أنباء ترددت الأسبوع الماضي عن هبوط طائرة سودانية مُحمَّلة بالأسلحة في مطار معيتيقة بالجهة الشرقية من العاصمة الليبية (طرابلس)