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القبض علي تشكيل عصابي تخصص في الاتجاربالمخدرات بالقليوبية

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القبض علي تشكيل عصابي تخصص في الاتجاربالمخدرات بالقليوبية القبض علي تشكيل عصابي تخصص في الاتجاربالمخدرات بالقليوبية

أرشيفية

ألقي ضباط مباحث الخصوص القبض علي تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة بالخصوص.

تلقى اللواء محمود يسري، مدير امن القليوبية، إخطاراً بالواقعة ، وبالفحص تبين قيام 3 اشخاص بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بجوار مقهى حسن السيد ، وعلي الفورتم تشكيل فريق بحث وامكن ضبطهم جميعا وهم هانى . ط. ز. خ 32 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 3 قضايا “مخدرات – عدم حمل بطاقة ” أخرهم القضية رقم 8047 جنايات قسم الخصوص لسنة 2009 مخدرات ، اسلام .ف .م. ا 30 سنة عاطل ، واحمد . ف. ع 35 سنة أمين شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة المرج – أمن القاهرة.

وبالفحص تبين أن المتهم الأول بحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 30 جرام , وبحوزة المتهم الثانى كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 140 جرام ومبلغ مالى 130 جنيه وهاتف محمول , وبحوزة المتهم الثالث كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 50 جرام والسلاح النارى عهدتة طبنجة ماركة CZ تحمل رقم 258392 بخزينتها عدد 12 طلقة من ذات العيار، وبمواجهة المتهمين بما اسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بصحتها ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7361/224 جنايات قسم الخصوص لسنة 2014 ، وجارى العرض علي النيابة للتحقيق.

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