ضبط 2.5 طن حشيش وبانجو فى حملة لمباحث المخدرات

شن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة موسعة؛ لضبط متاجرى ومحرزى المواد المخدرة، وإحباط محاولات الجلب والتهريب، وإبادة الزراعات المخدرة ومداهمة البؤر الإجرامية العاملة فى مجال الإتجار والتعاطى.



>وأسفرت الحملة - التى شنت على مدى 10 أيام - عن ضبط 78 قضية ضمت 96 متهما ، بحوزتهم 972 كيلو جراما من مخدر البانجو، وطن و540 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و24 كيلو جراما من مخدر الهيروين، و95 جراما من مخدر الأفيون، و6 كيلو جرامات من بذور القنب، وكيلو جرام من بذور الخشخاش، و475 ألفا و309 أقراص مخدرة من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة بجداول المخدرات، و61 أمبولا مخدرا.



>كما أسفرت عن إبادة 5 أفدنة و18 قيراطا من الزراعات المخدرة، وضبط بندقيتين خرطوش عيار 12مم، وطبنجة عيار 9مم، و2279 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و8 قطع أسلحة بيضاء، و21 سيارة و4 دراجات بخارية تستخدم فى نقل وترويج المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 173 ألفا و580 جنيها من متحصلات تجارة المواد المخدرة و9500 دولار مزورة .



>وتحررت عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.