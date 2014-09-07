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وائل الإبراشي يرحب بفكرة «يسقط حكم الشبكة»: «عجبتني أوي» (فيديو)

  • مصر
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«طقت الفكرة في دماغي».. بهذه الكلمات أوضحت تقوى محمد، وهي فتاة من محافظة بني سويف، فكرتها القائمة على إلغاء الشبكة من الزواج تيسيرًا على خطيبها تحت شعار «يسقط حكم الشبكة»، الذي رحب به الإعلامي وائل الإبراشي.

«تقوى» أوضحت، في تقرير عرضته قناة «دريم 2» في برنامج «العاشرة مساءً»، الذي يقدمه وائل الإبراشي، أنها استعانت بموقع «فيس بوك» لنشر فكرتها تحت مسمى: «إلغاء الشبكة من الجواز أصلًا».

وبررت خطوتها، بقولها: «هتوفر على الشباب فلوس كتيرة، وتحل مشكلة العنوسة للبنات»، فيما جاء في التقرير التليفزيوني أن هناك قبولًا لدى شباب وفتيات للفكرة تحت شعار «يسقط حكم الشبكة».

وفي ختام التقرير التليفزيوني علق الإبراشي على شعار «يسقط حكم الشبكة»، قائلًا: «عجبني أوي»، مضيفًا: «قيمة البنت مش في قيمة الشبكة إنما في احترام من يتقدم لها».

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