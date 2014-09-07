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جبهة ثوار سوريا تعلن بدء حربها ضد داعش

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جبهة ثوار سوريا تعلن بدء حربها ضد داعش جبهة ثوار سوريا تعلن بدء حربها ضد داعش

ارشيفية

أعلنت جبهة “ثوار سوريا” اليوم الأحد أنها بدأت حربا حاسمة ضد تنظيم “داعش” في حلب.

وقال قائد الجبهة جمال معروف ـ حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) اليوم ـ إننا نحارب في جنوب وشمال سوريا، لافتا إلى “أن كتائب وألوية شهداء سوريا” وهي فصيل من جبهة ثوار سوريا، اتجهت لتحرير ريف حلب، ثم ستتوجه إلى الرقة وإلى المناطق التي يسيطر عليها “داعش” لتحرير جميع المناطق.

ودعت الجبهة المنتسبين إلى تنظيم “داعش” من السوريين إلى تسليم أسلحتهم إلى أقرب مقر تابع للجبهة وإعلان تبرؤهم من داعش.

يذكر أن تنظيم داعش الذي استولى على مساحات واسعة من العراق وسوريا طرد آخر أفراد القوات السورية من محافظة الرقة في أواخر أغسطس الماضى عندما سيطر مقاتلوه على قاعدة جوية وأسروا ثم أعدموا عشرات من الجنود السوريين.

وتعد الرقة المعقل الرئيس لتنظيم “داعش” في سوريا، حيث توفر المياه والكهرباء وتدفع الأجور وتنظم المرور وتدير كل شيء تقريبا من المخابز إلى البنوك والمدارس والمحاكم والمساجد.

 

أ ش أ

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