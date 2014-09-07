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فيديو.. مدرسة تروي تفاصيل التحرش بها من مدير إدارة ببلطيم.. والوزارة توقفه

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قررت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وقف «محمد. ا»، مدير التعليم الإبتدائي بإدارة بلطيم، بسبب تحرشه بالمدرسات.

وقال حسن دخيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في لقاء لبرنامج «ملفات»، على قناة «الفراعين» إن النيابة الإدارية قبضت عليه داخل مكتبي، وأعطت له 4 أيام حبس، مضيفا: «كما قرر المحافظ إبعاده عن العملية التعليمية تماما لسوء سلوكه».

فيما روت روت كريمة محمود، مدرسة بإدارة بلطيم التعليمية، واقعة تعرضها للتحرش من بعدما طلب منها الحديث في التليفون، وهددها بـ«الذهاب لمنزلها وفضحها أمام الجيران» إن لم تستجب لرغباته.

وأضافت: «حاول إثنائي عن رفضي أن يتحرش بي، فقرر معاقبة زوجي وعدم ترقيته، وكذلك رفض نقلي لأي مكان آخر حرصا على ألا اتعرض لمشاكل».

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