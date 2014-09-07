كوريا الشمالية تحاكم محتجزا أمريكيا الأسبوع المقبل

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية الأحد، إن بيونجيانج ستجري الأسبوع المقبل محاكمة للمواطن الأمريكي المحتجز لديها بتهمة «السلوك المتهور».

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في برقية قصيرة رصدت في سول إن «المحكمة العليا في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قررت الحكم على الأمريكي المحتجز ميلر ماثيو تود في 14 سبتمبر».

وأعلنت كوريا الشمالية في أبريل الماضي اعتقال ميلر، 24 عاما، بسبب «سلوكه المتهور» خلال إجراءات الدخول إلى كوريا الشمالية مشيرة إلى أنه مزق تأشيرته السياحية لدى دخوله البلاد وصرخ عاليا «أنا أريد اللجوء».

ويعد «ميلر» واحدا من ثلاثة مواطنين أمريكيين محتجزين حاليا في كوريا الشمالية.

وأعرب ميلر وجيفري والمحتجزان الآخران إدوراد فوول وكينيث باي في مقابلات مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في كوريا الشمالية الأسبوع الماضي عن أملهم في أن ترسل واشنطن وسيطا لمساعدتهم في الخروج من موقفهم الصعب.

ويرى محللون من كوريا الجنوبية أن هذه المقابلات إشارة جديدة على إمكانية استخدام كوريا الشمالية للرجال المحتجزين الثلاثة في دفع الولايات المتحدة إلى إجراء محادثات ثنائية.

يذكر أن جميع مساعي الولايات المتحدة للإفراج عن مواطنيها المحتجزين هناك باءت بالفشل حتى الآن.

ولا تقيم الولايات المتحدة أي علاقات دبلوماسية مع بيونجيانج.