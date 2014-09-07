“التربية والتعليم”: أول أسبوعين في الدراسة “بدون مواد”.. أنشطة فقط

قال هاني كمال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة لم تصدر أي قرار بشأن تأجيل الدراسة، لافتًا إلى أن الأمور تتجه نحو بدء الدراسة في 20 سبتمبر، “ومع ظهور مستجدات سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الأمر”.

وأضاف كمال، في مداخلة على قناة “سي بي سي تو”: ” لن نجعل الطالب يتحمل عبء المذاكرة قبل العيد، بل أن أول أسبوعين في الدراسة ستكون أنشطة فقط، لنعطي فرصة للطلاب لحب المدرسة، ولن يكون هناك مواد دراسية، بل كرنفال على مستوى الجمهورية في الأنشطة”.

وتابع المتحدث باسم الوزارة: “يهمنا راحة الشعب بخصوص موعد بدء الدراسة، وأمر التأجيل يحتاج لقرارات عليا”، مشددًا على أن الوزراة انتهت من طباعة 75% من الكتب، “والتأخير جاء بسبب وجود بعض التعديلات في المناهج”.

وأوضح أنه :”جار تقسيم قوائم الفصول بالمراحل المختلفة، وسيتم إبلاغ أولياء الأمور بالمدارس التي سيتم توزيع أولادهم عليها”.