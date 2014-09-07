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المتحدث الإعلامي لـ«زويل»: الدكتور متفائل بالسيسي.. ويرى أن لديه رؤية ومخلص

  • مصر
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قال الإعلامي شريف فؤاد، المتحدث الإعلامي للدكتور أحمد زويل، إن صحة «زويل» في الطيبة جيدة، وأنه كان يعاني من مرض شديد.

وأضاف «فؤاد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء الخير»، الذي يقدمه الإعلامي محمد على خير، عبر فضائية «سي بي سي تو»، أن«الرئيس عبدالفتاح التقى زويل الخميس الماضي في لقاء خاص، وحاولت أن أستخدم الفضول الصحفي معه ولكنه لم يتحدث عن الحوار مع السيسي، ولكني وجدت سعادة بالغة في وجهه، وقال إن السيسي مخلص لهذا الوطن، ولديه رؤية، وأنه أصبح أكثر تفائلا الآن»، مشيرا إلى أن «زويل» سيلقي الأحد، الكلمة الافتتاحية في مؤتمر أخبار اليوم للاستثمار والتنمية، وسيلقي كلمة بالغة الانجليزية للعالم، حول السياحة والاستثمار وسيقابل رئيس الوزراء.

واستكمل:«المؤتمر الصحفي العالمي لزويل سيكون الأربعاء أمام مجلس الوزراء، وسيكون معه الدكتور محمد غنيم، والدكتور مجدي يعقوب والدكتور أحمد عكاشة، والدكتور محمد العريان، وهم جميعا أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى للرئيس السيسي، وأتوقع أن يلقي الجميع بدلوهم في أزمة الطاقة، وسيحضر أيضا الدكتور نبيل العربي وفاروق العقدة».

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