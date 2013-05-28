11 لاعبا من الزمالك و8 من الأهلي في قائمة منتخب مصر

أعلن بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة الفراعنة لمباريات بتسوانا الودية وزيمبابوي وموزمبيق في تصفيات مونديال 2014.

وضمت القائمة 30 لاعبا، بينهم 11 لاعبا في صفوف الزمالك وثمانية لاعبين من الأهلي.

وظهر في القائمة أيضا أحمد حجازي مدافع فيورنتينا العائد للقائمة بعد إصابة طويلة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وظهر في القائمة علي غزال مدافع ناسيونال ماديرا البرتغالي للمرة الأولى في عهد برادلي، وأيضا طارق حامد لاعب وسط سموحة، وأيمن حفني صانع ألعاب طلائع الجيش، وحازم إمام لاعب الزمالك.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي (الأهلي) – عبد الواحد السيد – أحمد الشناوي (الزمالك)

خط الدفاع: وائل جمعة – سعد الدين سمير – أحمد فتحي – أحمد شديد قناوي (الأهلي) – محمود فتح الله – محمد عبد الشافي (الزمالك) – أحمد حجازي ( فيورنتينا) – علي غزال (ماديرا) – أحمد المحمدي (سندرلاند)

خط الوسط: حسام عاشور – عبد الله السعيد – محمد أبو تريكة (الأهلي) – عمر جابر – نور السيد – إبراهيم صلاح – محمد إبراهيم – أحمد عيد عبد الملك – حازم إمام (الزمالك) – عمرو السولية (الإسماعيلي) – طارق حامد – أحمد حمودي (سموحة) – محمد صلاح – محمد النني (بازل) – أيمن حفني (الجيش)

خط الهجوم: أحمد جعفر (الزمالك) – أحمد حسن مكي (حرس الحدود) – أحمد تمساح (ظفار)