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«التعليم»: أول أسبوعين في الدراسة أنشطة ليحب الطالب المدرسة

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قال هاني كمال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة لم تصدر أي قرار بشأن تأجيل الدراسة، موضحا أن الأمور تتجه نحو أن الدراسة ستكون 20 سبتمبر، وأنه لو كان هناك مستجدات سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الأمر.

وتابع «كمال» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء الخير»، الذي يقدمه الإعلامي محمد على خير، عبر فضائية «سي بي سي تو»: «لن نجعل الطالب بتحمل عبء المذاكرة قبل العيد، بل أن أول أسبوعين في الدراسة ستكون أنشطة فقط، وهذا لنعطي فرصة للطلاب لحب المدرسة، ولن يكون هناك مواد دراسية، بل أنشطة، وكرنفال على مستوى الجمهورية في الأنشطة».

وأكد: «يهمنا راحة الشعب، وأمر التأجيل يحتاج قرارات عليا، وحتى هذه اللحظة الدراسة في 20 سبتمبر، وأحب أن أشدد على أننا انتهينا من طباعة ثلاثة أرباع الكتب، وقبل الدراسة بأيام قليلة يتكون الكتب موجودة، وأمر التأخير بسبب وجود بعض التعديلات في المناهج».

وأوضح المتحدث باسم التربية والتعليم :«جاري تقسيم قوائم الفصول بالمراحل المختلفة، وسيتم إبلاغ أولياء الأمور بالمدارس التي سيتم توزيع أولادهم عليها».

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