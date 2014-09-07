باسل خيّاط: انتظروا مفاجآتي لأمل بشوشة

يطلّ النّجم السوري باسل خيّاط ابتداءً من هذا الأحد، في 7 أيلول/سبتمبر، في المسلسل العربي المشترك والضخم "عشق النساء"، على شاشة الـ"LBCI".

باسل، الذي أنهى مؤخّراً تصوير دور "أمير" في مسلسل "الأخوة"، ولا يزال يحصد النّجاح والتألّق في هذا الدور، الذي لاقى أصداءً إيجابيّة كبيرة لدى الجمهور، تحدّث لموقع الـ"LBCI" الإلكترونيّ عن شخصيّة "أمير"، واصفاً إيّاها بالشخصيّة السلبيّة بين إخوته، ومضيفاً: "أمير يُدرك تماماً ماذا يفعل، ويهمّه مصلحته قبل كلّ شيء، ولديه Ego عالٍ جدّاً، وقويّ الشخصيّة في نفس الوقت".

وعن أسباب نجاح شخصيّة "أمير" لدى الجمهور، وبالأخصّ لدى النساء، أجاب خيّاط: "أمير، وعلى الرغم من شخصيّته السلبيّة، ساخر وخفيف الظلّ، مهضوم حتّى بلؤمه". وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت كاريزما باسل هي السّبب في نجاح شخصيّة أمير، قال: "أنا ما بحبّ إحكي عن حالي، الجمهور هوّ اللي بيحكم، وأنا سعيد لنجاح الشخصيّة لدى الجمهور"، مشيراً الى أنّ صفات "أمير" السلبيّة لا تُشبهه إطلاقاً. كما وعد متتبّعي مسلسل "الأخوة" بأحداث شيّقة في الحلقات الأخيرة من المسلسل، رافضاً الكشف عن تطّورات العلاقة بين الأخوة، وماذا لديه من مفاجآت لميرا "أمل بشوشة"، وأضاف: "أمير سيقع، ولكن واقف على رجليه".

أمّا عن شخصيّة "عادل" في "عشق النساء"، فأكّد باسل أن الشخصيّة مختلفة تماماً عن شخصيّة "أمير"، وأنّ الدورين متناقضان، موضحاً: "عادل رجل نظيف يحبّ بصدق، ويتعرّض للمشاكل بسبب دفاعه عن حبّه"، مضيفاً: "عادل بيحبّ، بينما أمير ما بيعرف يحبّ".

"عشق النساء" مسلسل من أضخم الإنتاجات العربيّة المشتركة، دراما رومانسيّة، أحداثها مستوحاة من قصة حقيقية، دارت فصولها في تسعينات القرن الماضي في لبنان. ولأنّ المسلسل يغوص في حيثيّات قصص حبّ مختلفة، كلّ واحدة منها لها طعمها ولونها ونساؤها، كان العنوان "عشق النساء".

تعاني "غادة" (ورد الخال) وأولادها الأربعة من تسلّط وتعنيف زوجها "فريد" (جهاد الأندري)، بعدما دمّر حياته وثروته على طاولة الميسر وفي سعيه المتواصل خلف السكر والملذات.

"عادل" (باسل خيّاط) صديق العائلة يتدخّل دائماً لحلّ مشاكلهما ،لأنه رفيق فريد منذ الصبا، وتكنّ غادة له كلّ الاحترام، وتقدّر مساعدته لها ولأولادها، ولأنها في الحقيقة... تحبّه. عادل أيضاً يحبّها، لكنها زوجة صديقه. إنّه الصّراع بين "النبل" و"الحبّ". فهل هناك سبيل لينتصر أحدهما على الآخر؟

من جهة ثانية، "أمل" (نادين نسيب نجيم) صديقة غادة، هي المعيلة لزوجها (إبراهيم)، وتحبّه حتى الجنون. وقد تخلّت عن طموحها بأن تُصبح طبيبة، وقبلت أن تعمل ممرضة من أجل أن تساعده مالياً في إنجاز تخصّصه كطبيب جرّاح.

"عشق النساء" كتابة منى طايع، وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج أونلاين برودكشن. وهو من بطولة: ورد الخال، وباسل خيّاط، ونادين نسيب نجيم، وبيتر سمعان، وميس حمدان، وطوني عيسى، وسام حنّا ونخبة من نجوم الدراما اللبنانيّة والعربيّة.



