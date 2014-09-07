أوكرانية تخطف لقب أجمل عارضة أزياء واللبنانية وصيفة أولى

فازت الأوكرانية Olga Klymenko بلقب miss world next top model للعام 2014، وقد تم تتويجها في حفل ضخم أقيم في مبنى الـ MTV بالنقّاش.

قدّم الحفل، الذي نظمّه ايلي نحاس، الإعلامي محمد قيس وزميلته الإعلامية ستيفاني صليبا، وشارك في اللجنة كل من ايلي نحاس، انطوان مدور، الملكة السابقة ميكاييلا لوبيز، ايليان خوري، غابي قطين، صوفيا فخري، كارولين قبشي كرم، جينا غنطوس، كريس ميكاييف، فادي صوايا، ناتاشا بينز، وايلي قطار.

ضمّت المسابقة ٤٠ شابة من أجمل عارضات الازياء في العالم، أما اللواتي تأهلن إلى التصفيات النصف النهائية هن: المانيا، لاتفيا، بلغاريا، روسيا، الصين، لبنان ، اوكرانيا، فنزويلا، موريسش، نيجيريا، شيكيا ، كرواتيا، المغرب وعارضتين من صربيا.

وخلال السهرة، قدمت النجمة سابين أحدث أغنياتها "باركولي يا بنات"، كما أعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحفل الضخم.

وفي ختام السهرة، مُنحت الأوكرانية لقب miss world next top model، وفازت اللبنانية بمركز الوصيفة الأولى.

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