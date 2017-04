السويدي Roy Andersson يفوز بالأسد الذهبي

أسدل الستار عن مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ 71 وأعلنت لجنة التحكيم عن أسماء الفائزين وهم:

جائزة الأسد الذهبي

A Pigeon Sat On A Branch Reflecting On Existence للمخرج السويدي Roy Andersson

جائزة أفضل المخرج

للروسي Andrei Konchalovsky عن فيلمه The Postman’s White Nights

جائزة الحكّام الكبرى

The Look Of Silence للمخرج الأميركي Joshua Oppenheimer

كأس Volpi لأفضل ممثل

Adam Driver عن دوره في فيلم Hungry Hearts

كأس Volpi لأفضل ممثلة

Alba Rohrwacher عن دورها في فيلم Hungry Hearts

جائزة Marcello Mastroianni لأفضل موهبة صاعدة

Romain Paul عن دوره في فيلم Le Dernier Coup De Marteau

جائزة أفضل سيناريو

للمخرجة الإيرانية Rakshan Banietemad عن فيلمها Ghesseha

جائزة الحكّام الخاصة

للمخرج التركي Kaan Mujdeci عن فيلمه Sivas

جائزة Luigi De Laurentiis لأفضل تجربة إخراجية أولى

للمخرج الهندي Chaitanya Tamhane عن فيلمه Court