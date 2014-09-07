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السويدي Roy Andersson يفوز بالأسد الذهبي

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السويدي Roy Andersson يفوز بالأسد الذهبي السويدي Roy Andersson يفوز بالأسد الذهبي

الأحد 07-09-2014 02:19

أسدل الستار عن مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ 71 وأعلنت لجنة التحكيم عن أسماء الفائزين وهم:

جائزة الأسد الذهبي
A Pigeon Sat On A Branch Reflecting On Existence للمخرج السويدي Roy Andersson

جائزة أفضل المخرج
للروسي Andrei Konchalovsky عن فيلمه The Postman’s White Nights

جائزة الحكّام الكبرى
The Look Of Silence للمخرج الأميركي Joshua Oppenheimer

كأس Volpi لأفضل ممثل
Adam Driver عن دوره في فيلم Hungry Hearts

كأس Volpi لأفضل ممثلة
Alba Rohrwacher عن دورها في فيلم Hungry Hearts

جائزة Marcello Mastroianni لأفضل موهبة صاعدة
Romain Paul عن دوره في فيلم Le Dernier Coup De Marteau

جائزة أفضل سيناريو
للمخرجة الإيرانية Rakshan Banietemad عن فيلمها Ghesseha

جائزة الحكّام الخاصة
للمخرج التركي Kaan Mujdeci عن فيلمه Sivas

جائزة Luigi De Laurentiis لأفضل تجربة إخراجية أولى
للمخرج الهندي Chaitanya Tamhane عن فيلمه Court

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