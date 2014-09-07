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وزير الداخلية يوجه بإنشاء مرصد سعودي لمكافحة المخدرات وشبكة ربط إلكترونية

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وزير الداخلية يوجه بإنشاء مرصد سعودي لمكافحة المخدرات وشبكة ربط إلكترونية وزير الداخلية يوجه بإنشاء مرصد سعودي لمكافحة المخدرات وشبكة ربط إلكترونية

    وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بإنشاء مشروع إلكترونية مع الجهات المعنية والشريكة في مواجهة ظاهرة المخدرات (مصلحة الجمارك والأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والمديرية العامة لحرس الحدود ومستشفيات الأمل) وكذلك إنشاء (المرصد السعودي لمكافحة المخدرات).

أعلن ذلك أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية الأستاذ عبدالإله بن محمد الشريف موضحاً أن توجيهات سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات دعمت تطوير قطاعات وزارة الداخلية المختلفة وخاصة ما يتعلق في مكافحة المخدرات ومواجهتها.

وبين "الشريف" أن المرصد السعودي لمكافحة المخدرات الذي تتبناه الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني والجهات المعنية سوف يكون قاعدة معلوماتية تختص في رصد مجالات مكافحة المخدرات الأمنية والقانونية والوقائية والعلاجية والتأهيلية وتبرز جهود المملكة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي كما سيتضمن التقارير العالمية الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية وتوثيق البرامج والأنشطة التي تقوم بها الجهات المعنية في مكافحة المخدرات مستخدمة في ذلك وسائل التقنية باعتبارها الوسيلة الحديثة والمناسبة لحصر كل ما يتعلق بقضايا المخدرات من أرقام وإحصائيات وقضايا.

وأكد "الشريف" أن هذا المرصد سيصبح رافداً من روافد المعرفة ومنارة للخبراء والمهتمين والباحثين والدارسين والمختصين في مجال مكافحة المخدرات، ويبين جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حرسها الله- في مجال مكافحة المخدرات ومواجهتها أمنيا ووقائيا وتوعوياً.

وأكد أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ستعمل على تطوير أعمالها لتحقيق الأهداف المنشودة من أجل تنسيق الجهود وتعزيز الشراكة مع كافة الجهات والمؤسسات التربوية والتعليمية والصحية والأمنية للحد من مشكلة المخدرات بدعم ورعاية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

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