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خبير طاقة: كفى «أحلام وحقن مخدرة».. وتكلفة الطاقة الشمسية لا تناسب اقتصادنا

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خبير طاقة: كفى «أحلام وحقن مخدرة».. وتكلفة الطاقة الشمسية لا تناسب اقتصادنا خبير طاقة: كفى «أحلام وحقن مخدرة».. وتكلفة الطاقة الشمسية لا تناسب اقتصادنا

انتقد الدكتور يسري أبو شادي كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، تصريحات البعض بضرورة اللجوء للطاقة الشمسية، لحل أزمة الكهرباء التي نمر بها، قائلا: ” الطاقة الشمسية تمثل 1% من طاقة العالم أجمع، ومن الغريب أن يتحدث كافة المستشارين والمختصين بنفس اللغة” .

وأضاف خلال لقائه على فضائية ” دريم2″ أمس السبت أن :” المحطات الشمسية تتطلب مليار دولار سنويا، وتحتاج لوقود بمبلغ 700 مليون دولار سنوياً، وهذه المبالغ لا تناسب الدولة اقتصاديًا ” .

وتابع: ” بلاش أحلام، وبلاش حقن مخدرة للشعب المصري، ويجب تغيير أسلوب التفكير الذي نستخدمه منذ 20 عاما”  .

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