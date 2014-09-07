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د. السند يلتقي مبتعثي الجامعة الإسلامية ببريطانيا

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د. السند يلتقي مبتعثي الجامعة الإسلامية ببريطانيا د. السند يلتقي مبتعثي الجامعة الإسلامية ببريطانيا

    رعى مدير الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ختام برنامج تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في اللغة الإنجليزية الذي نفذته عمادة التطوير الأكاديمي والإداري بالجامعة بمدينة مانشستر ببريطانيا بالتعاون مع معهد مانشستر لتعليم اللغة الإنجليزية.

وأوضح عميد التطوير الأكاديمي والإداري الدكتور رباح بن رضيمان العنزي أن البرنامج استمرّ لشهر كامل، وشارك فيه 26 عضواً من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

من جهة أخرى التقى مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السند عدداً من المبتعثين من منسوبي الجامعة الذين يواصلون دراستهم العليا في بريطانيا، وقد بدأ اللقاء بكلمة توجيهية من ثم استمع إلى مداخلات المبتعثين واحتياجاتهم.

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