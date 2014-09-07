أمانة الأحساء تُطلق مشروع (الوضع التشغيلي المتكامل)

أطلقت أمانة الأحساء مشروع (الوضع التشغيلي المتكامل) والذي يشمل تطبيق 7 أنظمة إلكترونية رقمية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للأمانة بدر بن فهد الشهاب أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الأمانة تجاه مفاهيم وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية المنبثقة من توجهات ودعم قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- للتحول التدريجي إلى الحكومة الإلكترونية، من ناحيته أشار وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله بن محمد العرفج إلى أن المشروع يهدف إلى إعطاء الأمانة والقطاعات الحكومية ذات العلاقة مؤشرات الأداء التشغيلي على مستوى محافظة الأحساء والتي يلزم تطبيقها إعادة هندسة العمليات التشغيلية ثم أتمتها بالكامل وهذا ما تم فعلياً، حيث أصبحت العمليات الميدانية وعمليات الرقابة للمفتشين الصحيين تتم وفق جدولة ومتابعة آلية تضمن أفضل مستوى تشغيلي ورقابي كذلك ربط جميع البلاغات الواردة من ٩٤٠ مع نظام القوى العاملة ونظام التصعيد وهما إحدى مكونات نظام اتو ماكس، مما يضمن تمرير البلاغ للجهة المسؤولة ومتابعة البلاغ لحين إقفاله وعكس جميع تلك العمليات على مؤشرات الأداء العام وبطاقات الأداء المتوازن.

بينما ذكر مدير الإدارة العامة للعمليات المركزية والطوارئ المهندس بدر البلوي أن المشروع يتضمن تطبيق 7 أنظمة وهي نظام الاتصال الموحد والذي يتيح للمستفيد قطاع حكومي أو قطاع خاص، التواصل مع الأمانة عن طريق جميع وسائل الاتصال كالاتصال الصوتي والاتصال المرئي والفاكس والرسائل القصيرة وكذلك وسائل الاتصال الاجتماعي، نظام إدارة البلاغات، نظام الخرائط الإلكترونية، نظام التصعيد الآلي، نظام إدارة القوى العاملة، نظام الإدارة الميدانية، ذكاء الأعمال، مشيراً إلى أن هذا النظام يُعد أحد أهم أنظمة التشغيل على مستوى العالم وتم تطبيقه في مجموعة من الجهات الحكومية كوزارة الداخلية محلياً وحكومة دبي عربياً.