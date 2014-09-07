أمير الشرقية يرعى قافلة «المملكة وردية» للتوعية بسرطان الثدي

أطلقت جمعية السرطان السعودية في المنطقة الشرقية قافلة «المملكة وردية» للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، حيث ستقام فعاليات القافلة في مختلف مناطق ومدن المملكة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة مستهدفة فحص أكبر عدد من السيدات ونشر التوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وأوضح رئيس قافلة «المملكة وردية» الدكتور عبدالعزيز التركي رئيس جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية أن هذه الحملة التوعوية تأتي امتداداً لحملة «الشرقية وردية» التي انطلقت قبل 5 سنوات وحققت توعية وتثقيفا على مستوى عال بين نساء المنطقة وكذلك أفراد المجتمع بشكل عام وهو الأمر الذي أدى إلى التوسع بهذه الحملة التوعوية وجعلها تشمل مختلف مدن ومحافظات المملكة لتحقيق الأهداف المرجوة، مبينا أن الجمعية باتت اليوم تنتهج استراتيجيات وقائية للحد من مخاطر سرطان الثدي وتدعيمها بخطط ميدانية وذلك من خلال أخذ خطوات واسعة لتشمل برامج التوعية مدناً أخرى في المملكة وهذا يأتي ضمن شعار «مملكة وردية» والذي تهدف خلاله الجمعية للوصول إلى اكبر شريحة في مدن المملكة وتقديم الرعاية الصحية للمرضى والتوعية لأفراد المجتمع.

وأكد التركي أن قافلة «المملكة وردية» انطلقت برعاية من أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف ومتابعة من سمو نائبه الأمير جلوي بن عبدالعزيز حفظهم الله الذين حرصوا على استفادة مختلف مناطق المملكة من حملة التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتي حظيت خلال السنوات الخمس الماضية بدعم لا محدود من ولاة الأمر في هذه البلاد وتعاون مثمر من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وكشف المشرف الطبي على قافلة «المملكة وردية» الدكتورة فاطمة الملحم عن تشخيص 69 امرأة مصابة بسرطان الثدي خلال الخمس سنوات الأخيرة من انطلاقة حملة «الشرقية وردية» التي تم خلالها فحص ما يقارب 10 آلاف امرأة، مشيرة إلى أن الحملة توصلت إلى 20 حالة مصابة بالمرض منذ أكتوبر الماضي حيث تم تحويل هذه الحالات إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج اللازم فيما حققت الحملة إقبالا كبيرا خلال العام الأخير بعد ان تمكنت من فحص ألف امرأة في شهر واحد فقط وهو ضعف ما تم فحصه طوال السنة الأولى من انطلاقة الحملة.

وانطلقت قافلة «المملكة وردية» التي تنظمها جمعية السرطان السعودية بعد إجازة عيد الفطر المبارك حيث بدأت من مدينة الدمام مرورا بعدد من مدن المملكة منها مدينة المجمعة والتي فيها تم تقديم كشف «الماموجرام» ل 40 سيدة بعد أن افتتح الحملة وكيل المحافظة محمد الخرصان بمستشفى الملك خالد، فيما تم فحص 59 سيدة في محافظة الزلفي بعد أن تم افتتاح الحملة في مستشفى الزلفي بحضور محافظها فيحان بن لبدة.

واختتمت القافلة فعاليات حملتها في القصيم أمس الأول بعد أن دشنها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مجمع العثيم في بريدة بالتعاون مع جمعية بلسم لتأهيل ومساندة مرضى السرطان.