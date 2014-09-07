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أمير عسير يدعم أسر وفقراء المنطقة بأكثر من 11 مليون ريال

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أمير عسير يدعم أسر وفقراء المنطقة بأكثر من 11 مليون ريال أمير عسير يدعم أسر وفقراء المنطقة بأكثر من 11 مليون ريال

    بلغت الكلفة الإجمالية للمشاريع الاجتماعية والإنسانية في منطقة عسير خلال الربع الثالث من العام الحالي 11,534,320 ريالاً والتي جاءت بتوجيه من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

وتنوعت هذه المشاريع التي قامت عليها جمعية البر بأبها ما بين مساعدات للفقراء والأيتام والمرضى وأسر السجناء والأسر المنتجة وشملت 1896 أسرة، كما قدمت الجمعية دعماً ل 32 جهة خيرية واجتماعية بكلفةٍ بلغت 2,008,994 ريالاً.

من جهته ثمن أمين عام جمعية البر بأبها محمد بن فحاس الدعم الكبير الذي تحظى به الجمعية من قبل سمو أمير المنطقة.

وقال تقوم الجمعية بعمل الدراسات اللازمة لحصر الأسر والجهات المحتاجة من أجل تقديم الدعم، داعياً في الوقت ذاته رجال الأعمال لمواصلة العطاء في هذا المضمار الخيري.

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