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مستشار وزير الكهرباء لـ” زويل”: ” أنت متخصص في الكيمياء.. فلا تتحدث عن الطاقة”

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مستشار وزير الكهرباء لـ” زويل”: ” أنت متخصص في الكيمياء.. فلا تتحدث عن الطاقة” مستشار وزير الكهرباء لـ” زويل”: ” أنت متخصص في الكيمياء.. فلا تتحدث عن الطاقة”

زويل

انتقد الدكتور إبراهيم العسيري مستشار وزير الكهرباء، تصريحات الدكتور أحمد زويل، بشأن أزمة الكهرباء، وطرحه حل اللجوء للطاقة الشمسية، قائلا: ” أنت متخصص في الكيمياء، فلا تتحدث عن الطاقة” .

وأضاف العسيري خلال لقائه على فضائية ” صدى البلد” أمس  السبت أن :” الطاقة النووية أفضل كثيرًا من الطاقة الشمسية ” ، لافتًا إلى التخطيط لتنفيذها منذ خمسينيات القرن الماضي، ولكن تم تعطيلها بتعليمات من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك” .

 ونفى مستشار وزير الكهرباء، ما يتردد من تصريحات بشأن إضرار الطاقة النووية بصحة المواطن، قائلًا : ” لا يوجد أي خطر من الطاقة النووية، وهي أرخص في التكلفة من أي طاقة أخرى” .

 

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