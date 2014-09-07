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فيديو.. «أديب»: «يا مستني الكهرباء ترجع مصر.. يا مستني مرسي يرجع القصر»

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علق الإعلامي عمرو أديب، ساخرًا على أزمة انقطاع التيار الكهربي فقال: «يا مستني الكهرباء ترجع في ، يا مستني مرسي يرجع القصر».

وتابع «أديب»، خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء السبت: «يا أنت قاعد معانا مستحمل أهلًا وسهلًا، يا قاعد معانا مضايق ومش مستحمل أهلًا وسهلًا، يا قررت تروح تقعد في بلد فيها مياه ونور، مع السلامة».

وأضاف: «شوفتوا لما قال مش هترجع بين يوم وليلة، وقال جملة ماكرة، إنه بعد سنة ماحدش يقولي أنت عملت إيه، فهو مش بين يوم وليلة، هو لسه قدامه ألف ليلة وليلة».

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