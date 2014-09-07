فيديو.. «أديب»: «يا مستني الكهرباء ترجع مصر.. يا مستني مرسي يرجع القصر»

علق الإعلامي عمرو أديب، ساخرًا على أزمة انقطاع التيار الكهربي فقال: «يا مستني الكهرباء ترجع في مصر، يا مستني مرسي يرجع القصر».

وتابع «أديب»، خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء السبت: «يا أنت قاعد معانا مستحمل أهلًا وسهلًا، يا قاعد معانا مضايق ومش مستحمل أهلًا وسهلًا، يا قررت تروح تقعد في بلد فيها مياه ونور، مع السلامة».

وأضاف: «شوفتوا السيسي لما قال مش هترجع بين يوم وليلة، وقال جملة ماكرة، إنه بعد سنة ماحدش يقولي أنت عملت إيه، فهو مش بين يوم وليلة، هو لسه قدامه ألف ليلة وليلة».