أخبار عاجلة

8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الرأي الكويتية: “داعش” أعدم “أبا عمر الكويتي” بتهمة “الغلو والتطرف”

Google+ Print
الرأي الكويتية: “داعش” أعدم “أبا عمر الكويتي” بتهمة “الغلو والتطرف” الرأي الكويتية: “داعش” أعدم “أبا عمر الكويتي” بتهمة “الغلو والتطرف”

عناصر من داعش

قالت صحيفة الرأي الكويتية، نقلا عن مصادر وثيقة الصلة بالإسلاميين الذين يقاتلون في سوريا إن تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) أعدم أبا عمر الكويتي (حسين رضا لاري) بتهمة “الغلو والتطرف”.

وذكرت المصادر أن من أسباب القرار الذي اتخذه “داعش” استمرار الداعية الكويتي في الحض على الغلو والتطرف خصوصا تجاه أفراد الجماعات الإسلامية الأخرى لاسيما جبهة النصرة” وأنه استمر في إطلاق فتاوى تدعو إلى قتالهم، ما أثر سلباً في جهود المصالحات التي تمت لتنظيم الإدارة في أكثر من منطقة محررة في سوريا.

يذكر أن أبا عمر، كان وضع في سجن انفرادي في الرقة، وعادت عائلته إلى الكويت فيما بقي ابنه في سوريا.

من جهة أخرى، ذكرت المصادر أن أمير الدولة الإسلامية أبا بكر البغدادي، الذي أفادت معلومات عن مقتله بغارة أميركية، شوهد يتجول في منطقة الرقة، في ما يبدو على أنه رد على الأنباء المتواترة عن مقتله.

وكشفت المصادر عن نجاح عملية تهريب قائد جيش الإسلام سليم الخالد وقادة فصائل في الجبهة الإسلامية من سجن داعش في الرقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا