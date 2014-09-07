الرأي الكويتية: “داعش” أعدم “أبا عمر الكويتي” بتهمة “الغلو والتطرف”

قالت صحيفة الرأي الكويتية، نقلا عن مصادر وثيقة الصلة بالإسلاميين الذين يقاتلون في سوريا إن تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) أعدم أبا عمر الكويتي (حسين رضا لاري) بتهمة “الغلو والتطرف”.

وذكرت المصادر أن من أسباب القرار الذي اتخذه “داعش” استمرار الداعية الكويتي في الحض على الغلو والتطرف خصوصا تجاه أفراد الجماعات الإسلامية الأخرى لاسيما جبهة النصرة” وأنه استمر في إطلاق فتاوى تدعو إلى قتالهم، ما أثر سلباً في جهود المصالحات التي تمت لتنظيم الإدارة في أكثر من منطقة محررة في سوريا.

يذكر أن أبا عمر، كان وضع في سجن انفرادي في الرقة، وعادت عائلته إلى الكويت فيما بقي ابنه في سوريا.

من جهة أخرى، ذكرت المصادر أن أمير الدولة الإسلامية أبا بكر البغدادي، الذي أفادت معلومات عن مقتله بغارة أميركية، شوهد يتجول في منطقة الرقة، في ما يبدو على أنه رد على الأنباء المتواترة عن مقتله.

وكشفت المصادر عن نجاح عملية تهريب قائد جيش الإسلام سليم الخالد وقادة فصائل في الجبهة الإسلامية من سجن داعش في الرقة.