أخبار عاجلة

8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

اليونسكو: النساء تشكل ثلثي الأشخاص الأميين الراشدين في العالم

Google+ Print
اليونسكو: النساء تشكل ثلثي الأشخاص الأميين الراشدين في العالم اليونسكو: النساء تشكل ثلثي الأشخاص الأميين الراشدين في العالم

أرشيفية

تحتفل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، يوم 8 سبتمبر باليوم الدولي لمحو الأمية 2014 تحت شعار “محو الأمية والتنمية المستدامة “، لما لها من مساهمات في تعزيز التنمية المستدامة، من خلال حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وحل النزاعات والتنوّع الثقافي .

وقالت المنظمة إن :” النساء اليوم تشكل ثلثي مجموع الأشخاص الأميين الراشدين في العالم البالغ عددهم 781 مليون نسمة، وهنالك أيضًا 58 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي غير ملتحقين بالمدارس، ويُحرَم 63 مليون مراهق في سن المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي من حقهم في التعليم، ويعرّضون بالتالي لخطر الالتحاق بقوافل الأميين ” .

وأكدت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا أنّ :” هذا الوضع غير المقبول يكبح جميع الجهود الرامية إلى الحد من الفقر والنهوض بالتنمية البشرية المستدامة ” .

وكانت المديرة العامة أعلنت أسماء الفائزين بجوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 2014 بناءً على توصية هيئة تحكيم دولية اجتمعت الشهر الماضي في مقر المنظمة، واختير موضوعا محو الأمية والتنمية المستدامة ليكونا محور جوائز محو الأمية لهذا العام، وهم كلا من الجزائر وبوركينا فاسو والاكوادور وجنوب أفريقيا واسبانيا.

وأكدت المنظمة أنه سيحصل كل من الفائزين الخمسة على مبلغ قدره 000 ,20 دولار أمريكي وعلى شهادة وميدالية في حفل تقرر تنظيمه في داكا “بنجلاديش” بمناسبة اليوم الدولي لمحو الأمية في 8 سبتمبر المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا