اليونسكو: النساء تشكل ثلثي الأشخاص الأميين الراشدين في العالم

تحتفل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، يوم 8 سبتمبر باليوم الدولي لمحو الأمية 2014 تحت شعار “محو الأمية والتنمية المستدامة “، لما لها من مساهمات في تعزيز التنمية المستدامة، من خلال حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وحل النزاعات والتنوّع الثقافي .

وقالت المنظمة إن :” النساء اليوم تشكل ثلثي مجموع الأشخاص الأميين الراشدين في العالم البالغ عددهم 781 مليون نسمة، وهنالك أيضًا 58 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي غير ملتحقين بالمدارس، ويُحرَم 63 مليون مراهق في سن المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي من حقهم في التعليم، ويعرّضون بالتالي لخطر الالتحاق بقوافل الأميين ” .

وأكدت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا أنّ :” هذا الوضع غير المقبول يكبح جميع الجهود الرامية إلى الحد من الفقر والنهوض بالتنمية البشرية المستدامة ” .

وكانت المديرة العامة أعلنت أسماء الفائزين بجوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 2014 بناءً على توصية هيئة تحكيم دولية اجتمعت الشهر الماضي في مقر المنظمة، واختير موضوعا محو الأمية والتنمية المستدامة ليكونا محور جوائز محو الأمية لهذا العام، وهم كلا من الجزائر وبوركينا فاسو والاكوادور وجنوب أفريقيا واسبانيا.

وأكدت المنظمة أنه سيحصل كل من الفائزين الخمسة على مبلغ قدره 000 ,20 دولار أمريكي وعلى شهادة وميدالية في حفل تقرر تنظيمه في داكا “بنجلاديش” بمناسبة اليوم الدولي لمحو الأمية في 8 سبتمبر المقبل.