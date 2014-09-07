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بالفيديو .. ركلة فتحي تؤكد تفوق مصر الأوليمبي على المغرب

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بالفيديو .. ركلة فتحي تؤكد تفوق مصر الأوليمبي على المغرب بالفيديو .. ركلة فتحي تؤكد تفوق مصر الأوليمبي على المغرب

أكد المصري الأوليمبي تفوقه على نظيره المغربي في الودية الثانية التي جمعتهما يوم السبت بعد ثلاثة أيام من الودية الأولى ونجح رجال حسام البدري المدير الفني في الفوز 2-1.

وكان اللقاء الأول قد انتهى بالتعادل 3-3 رغم أن تلعب بـ10 لاعبين، ونجح الفراعنة الصغار في تسجيل هدفا في الوقت القاتل.

وفي لقاء السبت، تقدم شكري نجيب في الدقيقة السادسة بعد كرة طويلة وصلته وسط ملاصقة من مدافع المغرب ولكنه سدد في سقف المرمى.

وتعادل المغرب في الدقيقة 27 عن طريق حجوج، وانتهى الشوط الأول إيجابيا 1-1.

ودفع البدري في الشوط الثاني بمصطفى فتحي الذي صنع الفارق بمهارته الفردية، ونجح في تسجيل الثاني من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 71 من فوق الحائط البشري وسكنت الشباك.

وخاض المنتخبين المواجهتين الوديتين استعدادا لدورة الألعاب الإفريقية، وأوليمبياد ريو دي جانيرو.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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