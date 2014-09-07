بالأرقام - سليمان Vs طلبة Vs ياسر .. من يستحق الرحيل؟

اختار حسام حسن المدير الفني للزمالك رحيل صلاح سليمان قلب الدفاع في ظل الأسماء الجديدة التي تعاقد معها الفريق الأبيض في الموسم المقبل، مفضلا بقاء حمادة طلبة وياسر إبراهيم بدلا منه .. فمن يستحق الرحيل؟

الزمالك ضم في قلب الدفاع أحمد دويدار، محمد بازوكا، علي جبر، إسلام جمال بجانب إجادة محمد كوفي في هذا المركز .. وأبقى فقط حمادة طلبة وياسر إبراهيم ورحل كل من محمود فتح الله وصلاح سليمان.

طالع || رسميا .. صلاح سليمان يرحل عن الزمالك

FilGoal.com يعقد مقارنة حول الأسماء الثلاثة المتبقية في قلب الدفاع بخلاف الصفقات الجديدة، وهم صلاح سليمان وحمادة طلبة وياسر إبراهيم.

وتعرض الإحصائيات أرقام الثلاثي في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

أولا) ياسر إبراهيم

المدافع الشاب صاحب الـ21 عاما انضم من المنصورة، واجه العديد من الإصابات حرمته من المشاركة مع الزمالك في عدد كثير من المباريات.

سجل هدفا خلال 10 مباريات، وعن دوره الدفاعي نسبة استخلاصه للكرة 73 %، وتمريراته صحيحة بنسبة 88 % .. ارتكب 18 خطأ ونال ثلاث بطاقات صفراوات.

لديه 12 تمريرة طويلة صحيحة و19 خاطئة بنسبة 39%.

ثانيا) صلاح سليمان

مدافع غزل المحلة السابق يملك من العمر 24 عاما، ولكنه شارك في معظم مباريات الزمالك الموسم الماضي بجوار محمود فتح الله الذي انضم لطلائع الجيش.

صنع هدفا ولم يسجل خلال مشاركته في 15 مباراة بالدوري الممتاز الموسم الماضي .. لديه خمس محاولات صحيحة على المرمى.

وعلى الجانب الدفاعي فقد الكرة 97 مرة، واستخلصها 288، وارتكب 32 خطأ ونال بطاقة صفراء واحدة فقط.

تمريراته صحيحة بنسبة 87 %، والتمرير الطويل 35 % صحيح.

ثالثا) حمادة طلبة

المدافع المنضم من مصر للمقاصة صاحب الـ33 عاما، يجيد في قلب الدفاع والظهير الأيمن.

طلبة أرسل ثلاث عرضيات خاطئة خلال خمس مباريات فقط شارك فيها، ونسبة تمريراته الصحيحة 84%، وتمريراته الطويلة 41 %.

ودفاعيا استخلص الكرة 48 مرة، وفقدها 40 مرة .. بنسبة 55% وهي الأقل بين الثلاثي .. ارتكب أربعة أخطاء ونال بطاقة صفراء.