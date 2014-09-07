ضبط 6 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشمال سيناء

تمكنت الحملات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء، السبت، من ضبط 6 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

قال مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء في تصريحات صحفية، السبت، إنه في مجال ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام فقد أسفرت الحملات عن ضبط المحكوم عليهم المدعو أحمد م. أ (مواليد 7/5/1965) نجار مسلح من الإبراهيمية شرقية، ومطلوب التنفيذ عليه في عدد (5) قضايا متنوعة.

كما تم ضبط المدعو عبدالله م. ع (مواليد 15/6/1985) بدون عمل من الإبراهيمية شرقية، ومطلوب للتنفيذ عليه في قضيتين، والمدعو إسلام م. أ (مواليد 25/2/1988 ) بدون عمل ومقيم بدائرة قسم رابع العريش، ومطلوب للتنفيذ عليه في قضيتين.

وأضاف أنه تم ضبط المدعو محمد ع. أ ( مواليد 1/1/1989 ) بدون عمل ومقيم في كرم أبونجيلة بدائرة قسم ثان العريش، ومطلوب للتنفيذ عليه في عدد (5) قضايا متنوعة.

كما تمكنت الخدمات الأمنيه المعينة في نقطة التفتيش الأمنية ببالوظة بدائرة قسم شرطة رمانة من ضبط كل من المدعو محمود م. س (مواليد 16 / 11 / 1962) عامل زراعي من فاقوس شرقية، والمطلوب للتنفيذ عليه في قضية تبديد والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 6 أشهر بكفالة 500 جنيه.

وتم ضبط المدعو علي م. س (مواليد 12 / 11 / 1964) من مركز فاقوس شرقية والمتهم في قضية ضرب والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 3 شهور وكفالة 50 جنيها.

تم التحفظ على المتهمين، وتمت إحالتهم إلى الجهات المعنية، لمباشرة التحقيق.