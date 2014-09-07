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ضبط 15 مشتبهًا فيهم وتدمير 4 بؤر إرهابية في حملة أمنية بشمال سيناء

  • مصر
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أسفرت الحملة الأمنية ببئر العبد والشيخ زويد ورفح، السبت، عن ضبط 15 مشتبهًا فيهم، وتدمير 4 بؤر إرهابية وبعض المخازن.

وقالت مصادر أمنية بشمال سيناء، السبت، إن الحملة استهدفت مناطق بئر العبد والشيخ زويد ورفح، وتم ضبط 15 مشتبها فيهم، وجارٍ فحصهم أمنيًا، لبحث مدى تورطهم في الأحداث.

كما تمكنت قوات الأمن من تدمير 4 بؤر إرهابية من «العشش» التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق، لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، إلى جانب حرق وتدمير عدد من المخازن عثر بإحداها على 5 أطنان من مادة مجهولة جار تحليلها لتحديدها، وكميات أخرى من المواد المعدة للتهريب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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