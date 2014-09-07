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سيناتور نيجيري يعلن تشريد نصف مليون بسبب عنف ” بوكو حرام “

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سيناتور نيجيري يعلن تشريد نصف مليون بسبب عنف ” بوكو حرام “ سيناتور نيجيري يعلن تشريد نصف مليون بسبب عنف ” بوكو حرام “

بوكو حرام

أكد السيناتور أحمد خليفة زانا عضو مجلس الشيوخ النيجيري عن ولاية بورنو معقل جماعة بوكوحرام المتشددة ، أن أعمال العنف والإشتباكات بين جماعة بوكوحرام والجيش أجبرت نحو نصف مليون شخص على ترك منازلهم منذ يناير الماضي.

وحذر زانا – في تصريحات صحفية أمس السبت – من أن مسلحي الجماعة يقتربون من مدينة ميدوجوري عاصمة الولاية وأكبر مدينة بها بعد احتلالهم عدة مدن وقري خلال الأيام الماضية.

وأكد زانا – في تصريحات في وقت سابق – ، سقوط مدينة باما ثاني أكبر المدن بولاية بورنو بيد جماعة بوكو حرام . وتحدي زانا، متحديا الجيش وحكومة الولاية بأن يثبتا عدم سقوط المدينة من خلال السماح للصحفيين بزيارتها.

وبدأ الجيش النيجيري خلال الساعات الماضية حملة جديدة واسعة النطاق لملاحقة مسلحي الجماعة الذين احتلوا عدة قري ومدن بولاية بورنو ، حيث قال سكان محليون ومصدر أمني السبت ان الجيش استعان بالطائرات الحربية لدك مواقع المسلحين الذين تمركزوا في عدة مناطق وهاجموا رجال الجيش بعد الخسائر الفادحة التي لحقت بهم في المعارك الأخيرة، مشيرين الي هروب الآلاف من مناطق القتال.

أ ش أ

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