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روسيا تعتقل عميلًا للإستخبارات الإستونية

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روسيا تعتقل عميلًا للإستخبارات الإستونية روسيا تعتقل عميلًا للإستخبارات الإستونية

روسيا

اعتقلت أجهزة الأمن الروسية عميلا للإستخبارات الإستونية في محافظة بسكوفسك الحدودية ، وعثرت في جعبته على أدوات تقنية خاصة بالتسجيل الصوتي ومسدس ومبلغ مالي.

وذكرت وكالة أنباء (إيتار ــ تاس) مساء اليوم السبت أن جهاز الإستخبارات الروسي اعتقل إستون كوخفير ـ وهو مواطن إستوني يعمل في جهاز استخبارات تابع لوزارة الداخلية في بلاده ـ وعُثر بحوزته على مسدس و5000 يورو وتقنية خاصة بالتسجيل الصوتي ، ومواد أخرى للمهمات الإستخباراتية.

وفيما أكدت الإستخبارات الروسية أنه تم إحباط عملية سرية للإستخبارات الإستونية ، نقلت وسائل إعلام عن الخارجية الإستونية أن كوخفير نُقل إلى موسكو وأن الجانب الإستوني يأمل في أن يتمكن من الاتصال به.

ولفتت (إيتار ــ تاس) إلى أن استونيا تدعي أن مواطنها إستون كوخفير اُختطف من قبل مجهولين صباح الجمعة 5 سبتمبر الجاري من داخل الأراضي الإستونية بالقرب من معبر حدودي محاذ لمحافظة بسكوفسك الروسية ، وأنه كان “ينفذ واجبه في منع الجرائم العابرة للحدود”.
> أ ش أ

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