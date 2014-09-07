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الرئيس الأفغاني: الوضع في أفغانستان لا يطاق

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الرئيس الأفغاني: الوضع في أفغانستان لا يطاق الرئيس الأفغاني: الوضع في أفغانستان لا يطاق

الرئيس الأفغاني حامد كرزاي – ارشيفية

قال الرئيس الأفغاني حامد كرزاي إن الوضع في أفغانستان لا يُطاق، داعيا المتنافسَين الرئاسيين عبد الله عبد الله وأشرف غاني أحمدزاي إلى التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن.

ونقلت صحيفة (كاما) الأفغانية اليوم السبت عن كرزاي تأكيده ضرورة توصل المتنافسَين لاتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية يتولى بموجبها أحدهما منصب الرئاسة بينما يتولى الاخر منصب رئيس الوزراء.

ووصل وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى أفغانستان للتوسط في المفاوضات بين عبد الله وأحمدزاي، ومن المتوقع أن يجري شتاينماير محادثات مع المتنافسَين في حضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى أفغانستان يان كوبيس.. ودعا شتاينماير عبد الله وأحمدزاي إلى استغلال هذه الفرصة التاريخية لصالح عملية الانتقال السياسي السلمي.

أ ش أ

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