إسلام سياسى معتدل.. ممكن؟!

نفد رصيد الثقة أو الأمل أو التعاطف الذى كان يتمتع به الإخوان لدى قطاعات عريضة من الشعب المصرى.. انتهى.. لذا، لم تعد المشكلة بين الإخوان والنظام الحاكم كما كان يحدث فى الماضى.. وعلى كل الذين يتحدثون عن مبادرات أو مصالحات بين الإخوان والنظام أن يصمتوا. نحن نواجه اليوم أعمال عنف واغتيالا وإرهابا وتخريبا وتدميرا.. لابد من القضاء عليه وتصفية بؤره أولا، كما أن هناك قضايا ومحاكمات لابد من الانتهاء منها، بإصدار أحكام عادلة وسريعة وناجزة، ومن لم يثبت أن يديه ملوثتان بالدماء، أو القتل أو التحريض عليه، أو حمل السلاح، أو قام بأعمال العنف، أو خرب منشأة عامة أو خاصة، فهؤلاء يتم الإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم، ويعاملون كمواطنين عاديين لهم الحق - كأفراد - فى ممارسة العمل السياسى وفق الدستور والقانون.. ومن أرادوا إنشاء جمعية تابعة لوزارة التضامن وتعمل فى إطار القانون، فلا مانع من ذلك.. لكن مستحيل أن تعود جماعة الإخوان كما كانت. المشكلة أن الخلل لا يوجد لدى قيادات الجماعة فقط، وإنما هو ممتد عبر كل المستويات، من الرأس حتى آخر واحد فى الصف.. ومن ثم، لابد من مراجعة الفكر، والفهم، والتطبيق. نعم لم يكن البنا تكفيريا، وكان يتعامل مع الآخرين على أنهم مسلمون، ولم يستخدم يوما مصطلحات مثل دار الحرب ودار الإسلام، لكن لنا عليه ملاحظات، خاصة فيما يتعلق برؤيته عن الخلافة، والتعددية السياسية، واستخدام القوة. مع ذلك، كان أكثر رحابة ومرونة وفهما وفقها من سيد قطب. كان الأخير شيئا مختلفا، وانزلق بالحركة الإسلامية إلى متاهات الجاهلية، والحاكمية، والعنف المؤجل..الخ. كما كان فكره عن الوطن والمواطنة والجنسية والديمقراطية كارثيا.. المشكلة أن قيادات الإخوان الحالية - وبالتالى الافراد أو معظمهم - يدينون بفكر سيد.. ومن ثم، عن أى شىء نتحدث؟

إن معرفتى الوثيقة بهؤلاء وخبرتى الطويلة معهم تؤكد أنهم لن يقوموا بأى مراجعات فكرية. كما أنهم لن يعترفوا بأخطائهم وخطاياهم فى الممارسات الماضية، سواء قبل أو أثناء توليهم الحكم أو بعد الثورة عليهم والإطاحة بهم، أو ما حدث فى اعتصامى رابعة والنهضة وما بعدهما. بل أكاد أجزم أن هناك إصرارا على كل ذلك، ولن يكون هناك تراجع - ولو خطوة واحدة - إلى الخلف. إن العقلية التى انعزلت عن الجماعة الوطنية عقب ثورة ٢٥ يناير، وخانت رفاق الثورة فى كل المراحل، ونكثت عهودها أمام الرأى العام فى المنافسة على مقاعد مجلس الشعب، والترشح لرئاسة الجمهورية، واعتبار الرئيس المعزول ومعاونيه فى قصر الاتحادية شعبة من شعب الإخوان، والتحرش بالمحكمة الدستورية العليا ومحاصرتها، وإصدار الإعلان الدستورى الكارثى والمشؤوم، وإضاعة كافة الفرص التى أتيحت لإنقاذ المجتمع والوطن، والمسؤولية عن الدماء التى سالت فى رابعة، والتخريب والتدمير وإشاعة الفوضى والإفساد فى الأرض الذى حدث ولا يزال، أقول هذه العقلية التى تورطت فى ذلك كله، هى نفس العقلية التى تقود الحركة الآن وتراهن على أعمال العنف والإرهاب، ودعم أمريكا - وتابعيها - لها ماديا وسياسيا وإعلاميا، وإنهاك الدولة اقتصاديا، حتى تتحول إلى خراب.. سوف تطيش سهامهم، ويخيب ظنهم، ويفشل مخططهم.. إنه لا أمل فيهم ولا رجاء من ورائهم، إلا أن مشيئة الله حاكمة، وقضاءه نافذ، وإرادته غالبة، «والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون».