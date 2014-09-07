وفاة الإذاعي بروس مورتن عن عمر 83 عاماً

توفي أمس الجمعة الصحافي والإذاعي Bruce Morton عن عمر ناهز 83 عاماً، داخل منزله في واشنطن.

وكشفت عائلة الراحل أن مراسم الدفن ستقام في واشنطن، لأن الراحل كان يعتبر هذه البلد بمثابة بلده الأم منذ زمن طويل.

الإذاعي المخضرم Bruce Morton عمل خلال مسيرته في أهم الوسائل الإعلامية، وكان إسمه بارزاً في هذا المجال، مثل CBC News و CNN.

يشار إلى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن سبب الوفاة الحقيقي، إلا أن المقربين منه أكدوا أن صحته كانت جيدة في الآونة الأخيرة.