أخبار عاجلة

8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وفاة الإذاعي بروس مورتن عن عمر 83 عاماً

Google+ Print
وفاة الإذاعي بروس مورتن عن عمر 83 عاماً وفاة الإذاعي بروس مورتن عن عمر 83 عاماً

السبت 06-09-2014 19:33

توفي أمس الجمعة الصحافي والإذاعي Bruce Morton عن عمر ناهز 83 عاماً، داخل منزله في واشنطن.

وكشفت عائلة الراحل أن مراسم الدفن ستقام في واشنطن، لأن الراحل كان يعتبر هذه البلد بمثابة بلده الأم منذ زمن طويل.

الإذاعي المخضرم Bruce Morton عمل خلال مسيرته في أهم الوسائل الإعلامية، وكان إسمه بارزاً في هذا المجال، مثل CBC News و CNN.

يشار إلى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن سبب الوفاة الحقيقي، إلا أن المقربين منه أكدوا أن صحته كانت جيدة في الآونة الأخيرة.

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي