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يابانية تفاجىء المشاهدين واللجنة في تجارب أداء "أراب أيدول"

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يابانية تفاجىء المشاهدين واللجنة في تجارب أداء "أراب أيدول" يابانية تفاجىء المشاهدين واللجنة في تجارب أداء "أراب أيدول"

السبت 06-09-2014 20:59

يبدو أنّ الموسم الثالث من "أراب أيدول" سيكون أقوى من المواسم التي مرّت، بعد استبدال الفنان راغب علامة بالفنان وائل كفوري، ليحلّ مكان الأخير في لجنة التحكيم، إلى جانب كلّ من أحلام ونانسي عجرم وحسن الشافعي. وائل لفت إليه نظر المشاهدين، منذ الحلقة الأولى، بسبب تعليقاته القاسية بعض الشيء، والتي تنمّ عن معرفة كبيرة في عالم الموسيقى، وكونه يعتبر من الأصوات الخطيرة على الساحة الفنية.

الحلقة الأولى التي عرضتها أمس محطة "أم بي سي" لم تخلُ من عناصر التشويق والإثارة والمرح، حيث حملت حلقات تجارب الأداء الأولى أصواتاً جميلة من ولبنان ودبي.

اللافت في حلقة الأمس هو اشتراك فتاة يابانية تدعى "نوا تسو"، التي قطعت مسافة 7880 كلم لتصل من طوكيو إلى دبي، حيث قدّمت أغنية "اعطني الناي" لفيروز أمام اللجنة، ما صدم اللجنة، التي أعطتها 4 "yes" لإيجادها الغناء باللغة العربية وقطعها مسافة طويلة للمشاركة.

نوا أثرت كثيراً في لجنة التحكيم، ونقلت إحساسها إليهم، ما دفعهم إلى التقاط صورة "selfie" معها، كونها تحصل للمرة الأولى في "أراب أيدول".

تأهل حوالى 18 مشتركاً إلى المرحلة الثانية، من مصر، ولبنان، وسوريا، والسعودية، وليبيا، والعراق، وطبعاً اليابان.

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