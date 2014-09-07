أمينة تحتفل "من أول السطر" مع نجوم الغناء

احتفلت المطربة أمينة مع باقي أبطال فيلم "من أول السطر" ببدء تصوير الفيلم، في احتفال صغير بستوديو مصر، شارك فيه نجوم من أبطال العمل، هم: أحمد راتب، وسليمان عيد، والإعلامية إيمان أبو طالب، والفنان السعودي عبد الحميد عيد، إلى جانب مخرج الفيلم محمد حمدي.

أمينة أعربت عن سعادتها بهذا الفيلم، الذي تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من نجوم الغناء، مثل آدم، الذي يقدّم أولى بطولاته السينمائية. وقالت المطربة: "هناك مفاجأة في الفيلم، حيث أُقدّم دويتو مع آدم، كما يشارك بالعمل فريق "واما"، ويضمّ الكثير من الأغاني".

أمّا الإعلامية إيمان أبو طالب، فأشارت إلى أنّ الوقوف أمام كاميرا السينما يختلف تماماً عن البرامج، وأضافت: "هي تجربة صعبة إلى حدّ كبير، ولكنني مستمتعة بها جداً، وإنّي أقدّم دور بطولة في الفيلم، وهو دور حبيبة البطل، التّي تعيش معه قصة حبّ ملتهبة، تعيد إلى الأذهان رومانسية أفلام الزمن الجميل".

أما الفنّان أحمد راتب فأعرب عن سعادته بهذا الفيلم، الذي يمثّل عودة للأفلام الرومانسية الغنائية، التي تعتمد على الشّباب. وكشف عن أنّه يُقدّم بالفيلم دور بائع جرائد مشغول بهموم أسرته وبلده.

الفيلم تمّ تغيير اسمه من "العيال رجعت" إلى "من أول السطر"، من دون أن يتحدّد بعد موعد عرضه.



