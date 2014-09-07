حماقي يغنّي لملكة جمال عرب أمريكا

سافر صباح يوم الجمعة المطرب المصري محمد حماقي إلى ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية لإحياء حفل اختيار ملكة جمال عرب الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يُقام مساء السبت، بمشاركة مطرب الراب المصري حسام الحسينيّ.

وتُنظم المسابقة سنوياً للمقيمات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهنّ من أصول عربية، حيث تتنافس هذا العام على اللقب 20 متسابقة، فيما تختلف هذه المسابقة عن غيرها من المسابقات، بعدم وجود شروط معيّنة لمقاييس الجسد، كما أن المتسابقات لا يمررن أمام الجمهور بلباس البحر أو "البكيني"، بل تتميّز الحفلة بعرض الزيّ الوطني لبلد كلّ متسابقة، كما أنّ اختيار لجنة التحكيم يتركّز على الشخصية، واللباقة، والمعلومات العامة، والتعليم، وأسلوب الحياة، والمواهب الشّخصية لدى كلّ شابّة.

يُذكر أنّ ميندي محمد ذات الأصول المصرية، كانت قد فازت باللقب في العام الماضي، وهي أول فتاة من أصول مصريّة تحوز هذا اللقب.