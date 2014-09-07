جرأة نيكول سابا تشوّه وجهها

تشتهر نيكول سابا بجرأتها في التمثيل والغناء، من حيث الأدوار والأداء. لكنها تظهر مؤخّراً في جلسات تصوير جريئة من جهة اتخاذ الصور من دون مكياج أو حتى بمكياج ملطّخ بالأسود. لكنّ الجرأة انقلبت سلباً على نيكول سابا، بعيون بدت كالباندا مع الكحل الأسود المبعثر على الجفن السفلي للعين.

تجدر الاشارة إلى أنّ هذا المكياج الذي اعتمدته نيكول سابا يُعتبر من آخر صيحات الجمال لخريف 2014. لكنّه يأتي بدرجات خفيفة، وبطريقة أنعم في وضع ظلال العين على الجفن السفلي.

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إليك بالصور النجمات اللواتي اعتمدن مكياج الجفن السفليّ:

Beyonce بالظلال الأسود على الجفن السفلي. Heather Marks بظلال بنيّ خفيف، على الزاوية الخارجية للجفن السفلي. Karlie Kloss اعتمدت الطريقة نفسها لكن باللون الأخضر الجريء. Kate Winslet وضعت الظلال الأسود بشكل دخانيّ على الجفنين، على غرار Victoria Beckham، أمّا Lindsey Wixson فأضافت اللون الذهبي لإشراق إضافي للوجه.



موقع " سيدتي نت" يشرح لك تفاصيل ونصائح ضروريّة لوضع الظلال على الجفن السفلي للعين، بشكل يُناسب وجهك.

لا نقصد بالمكياج تحت العين الكونسيلر، الذي يوضع على الدوائر السوداء، إنّما الظلال والكحل والماسكرا، على طول خط الرموش السفليّ، لأفضل عيون دخانية يُمكن أن تحصلي عليها.

ولكن عليك الانتباه إلى أنّ المكياج تحت العين هو كارثة شبه مضمونة! فالماسكرا على الرموش السفليّة، عندما تكون ملطّخة بالظلال السوداء، تميل إلى أن تجعلك تبدين حزينةً، تحديداً عند سحب الكحل نحو أسفل العين. وبالتالي، سيبدو وجهك كله داكناً. لذلك، يجب أن يكون هناك دائماً المزيد من المكياج على الجفن العلوي أكثر من الجفن السفلي. وهنا ننصحك باستخدام المنتجات التي هي ضدّ الماء.

بالانتقال الى صور نيكول سابا من دون مكياج، نرى أنّها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها بهذه الطريقة، لكنها بدت متعبة جداً.

وأنت سيدتي، هل أعجبتك جلسات التصوير الأخير لنيكول سابا؟!

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