طريقة تحضير غسول للأظافر والقدمين

الاهتمام بالأظافر وتنظيفها عمل رائع. لكن الاهتمام بتغذيتها والمحافظة على نعومتها أمرٌ في غاية الروعة. وفي هذه المساحة، نقدِّم لك وصفة سهلة وبسيطة، يُمكنك من خلالها الحصول على أظافر نظيفة، ومليئة بالحيويَّة والصحّة والجمال. ولتحقيق ذلك، ما عليك سوى تطبيق غسول الأظافر بأيّ نوع من أنواع الزيوت الطبيعيَّة المختلفة، التي تمنح أظافرك النعومة المطلوبة، والترطيب المطلوب، والتغذية المرجوّ الحصول عليها. وإليك الوصفة الخاصّة بغسول تنظيف الأظافر وبشرة قدميك.

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المكونات:

عسل طبيعي، وسكر، وزيت جوز الهند أو أيّ نوع من أنواع الزيوت الطبيعيَّة المفضّلة لديك. يُمكنك إضافة أيّ نوع إلى جانب زيت جوز الهند. عبوّة فارغة ذات غطاء. ملعقة. فرشاة تنظيف الأظافر.

الطريقة:

قومي بوضع زيت الجوز في العبوّة، ثمّ أضيفي السكّر، فالعسل الطبيعي. يمكن وضع المكوّنات حسب حجم العبوّة. ويُمكن الإكثار من العسل والسكّر. قومي بخلط المكوّنات جيّداً حتى تحصلي على مزيج متماسك.

أحضري فرشاة الأظافر، وقومي بوضعها في الغسول، ثم امسحي بها أظافرك.

يُمكنك أيضاً استخدام ذلك الغسول في الحصول على قدمين نظيفتين، من خلال استخدام فرشاة غسل الأقدام أيضاً، ووضعها في الغسول وفرك قدميك بها. ستحصلين على بشرة ناعمة ونظيفة، كما ستستفيد أظافر قدميك أيضاً من هذا الغسول.

فوائد زيت جوز الهند للأظافر:

ـ يقوّي أظافرك، ويُساعد في نموّها بأسرع وقت.

ـ يُساعد في ترطيب ولمعان أظافرك ويديك وقدميك أيضاً.

ـ يُساعد في إزالة الجلد الزائد؛ فمن خلال وضعه على أظافرك، قومي بدفع الجلد الزائد إلى الخلف.

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