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جولة مفاجئة بحي المساكن ببلطيم والمحافظ يهاجم رئيس المدينة لطفح الصرف الصحي

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جولة مفاجئة بحي المساكن ببلطيم والمحافظ يهاجم رئيس المدينة لطفح الصرف الصحي جولة مفاجئة بحي المساكن ببلطيم والمحافظ يهاجم رئيس المدينة لطفح الصرف الصحي

الصرف الصحي في المحافظة

قام المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، بجولة تفقدية بحى المساكن بمدينة بلطيم فوجد مياه الصرف الصحي تملأ حي المساكن فقام بتكلف رئيس مجلس المدينة باستدعاء سيارات سحب المياه والكراكات رافضا ترك الحي دون الانتهاء من تغيير خط مواسير الصرف الصحي، كما أمر بإصلاح بيارات الصرف الصحي وأمر بتغييرها وتغطيتها أصر المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ على الجلوس على كرسي في منطقة حي المساكن ببلطيم انتظاراً للانتهاء من تغيير خط مواسير المياه بالمنطقة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة رافقه خلالها المهندس حافظ عيسوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام، ورئيس مدينة بلطيم، والمهندس محمد مفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووكلاء الوزارة.

قام المحافظ بتكليف رئيس شركة مياه الشرب ورئيس المدينة بمتابعة المقاولون الذين يعملون فى مشروع الصرف الخاص بـ 44 عماره خلال 21 يوم من تاريخه.

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