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سنودن : الولايات المتحدة تستعد لإجراء عمليات تجسسية ضد الصين والهند وروسيا

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سنودن : الولايات المتحدة تستعد لإجراء عمليات تجسسية ضد الصين والهند وروسيا سنودن : الولايات المتحدة تستعد لإجراء عمليات تجسسية ضد الصين والهند وروسيا

إدوارد سنودن

تدرس الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية إجراء عمليات تجسسية ضد الشركات الأجنبية من أجل الحفاظ على المزايا الاقتصادية أمام البلدان الأخرى.

أفادت بذلك بوابة ” انترسبت”، نقلا عن وثائق نشرت من قبل الموظف السابق في وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن. وتبحث الوثيقة في مخطط السيناريوهات السلبية بالنسبة للولايات المتحدة والتي قد تأتي في عام 2025 من جهة الصين وروسيا والهند وإيران.”

ويشار إلى هذه الدول على أنها الجهة الدولية التي ستفرض تحديا على الولايات المتحدة لاحقا.وينص المرسوم السري على أن وكالات الاستخبارات الأمريكية سوف تعمل على جمع المعلومات، بما في ذلك من خلال التتبع في الفضاء الإلكتروني وتركيب أجهزة الاستشعار على وسائل الإعلام الكمبيوترية والتطبيقات التي يستخدمها الباحثون والمطورون الأجانب.

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