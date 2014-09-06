فتح وحماس يتبادلا الاتهامات حول مسئولية كُلًا منهما فى اعتقال أنصار الطرف الأخر

دعت حركة حماس عناصرها وكوادرها إلى رفض الاستجابة للاستدعاءات السياسية من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأدان الناطق باسم الحركة حسام بدران في بيان صحفي اليوم ما اعتبرها “تصاعد حدة الاستدعاءات والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية”، ووصفها بـ”المرفوضة تحت أي مبرر أو سبب”.

وقال بدران، “إن الشعب الفلسطيني كان يرفض هذا السلوك قبل حرب غزة”؛ لكنه بعد هذه الحرب أصبح غير قادر على استيعاب استمرارها “.

وأردف “أن استمرار الانتهاكات الأمنية في الضفة الغربية بعد انتصار المقاومة في حرب العصف المأكول هو تنكر لدماء الشهداء وضربة للموقف الفلسطيني الموحد الذي أكد وقوف كل الشعب خلف المقاومة ورفضه المطلق لجريمة التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني”.

ودعا بدران عناصر حركة حماس وأبناءها في الضفة الغربية إلى رفض الاستجابة لهذه الاستدعاءات في كل الأحوال، مشيدا بحالة التماسك التي تشهدها الضفة الغربية في وجه تصاعد الانتهاكات الأمنية.

وأعلنت حركة “حماس” في وقت سابق اليوم إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية واصلت حملات الاعتقالات والاستدعاءات بحق أنصار الحركة،وأنها اعتقلت أمس الجمعة اثنين، واستدعت أربعة آخرين.

وتتبادل حركتا حماس وفتح الاتهامات حول مسئولية الاجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة عن اعتقال انصار الطرف الآخر.